Водителей, перевозящих детей, проверят на калужских трассах

С 20 по 31 января на калужских федеральных трассах будет проводиться профилактическое мероприятие «Юный участник дорожного движения», сообщила пресс-служба ГИБДД.

Акция направлена на формирование у автолюбителей устойчивых навыков использования специальных детских кресел при перевозке детей.

Водителей, перевозящих детей, будут проверять на автодорогах М-3 «Украина», А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» обход Калуги от М-3 «Украина».

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