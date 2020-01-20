Деревенский житель пожаловался на чиновницу в прокуратуру

Житель деревни Титово Ферзиковского района обратился в администрацию сельского поселения «Октябрьский сельсовет» по вопросам благоустройства и содержания домашнего скота.
Чиновники сразу начали работу по поступившему обращению, посчитав, что при этом нет необходимости направлять письменный ответ.
Тем временем заявитель, не получив отклика, обратился в прокуратуру.
В отношении главы администрации возбудили административное дело по факту нарушения прав гражданина, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 20 января.
Виновное должностное лицо было оштрафовано на 5 тысяч рублей.
В результате, мужчине направили письменный ответ на его обращение.
Фото: Pixabay.com
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