Дорожные полицейские призывают пешеходов носить световозвращатели

За минувшие выходные в области произошло 4 ДТП, в которых 2 пешехода погибли, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД в понедельник, 20 января.

По правилам дорожного движения световозвращатели обязаны носить пешеходы, передвигающиеся в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на загородных дорогах.

Однако госавтоинспекторы призывают калужан использовать световозвращающие элементы и в городской черте, так как они помогают стать заметнее для водителей и существенно снижают риск ДТП.

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