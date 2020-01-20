Интерактивная карта сбросов в Протву появилась в Боровском районе

В декабре прошлого года в Боровском районе местные жители забили тревогу из-за загрязнения реки Протвы.
В результате по инициативе местного главы администрации была создана интерактивная карта несанкционированных стоков, сообщила пресс-служба минприроды и экологии.
Теперь каждый житель сможет сообщить о сбросах в реки муниципалитета, зайдя на сайт и поставив точку в месте, где происходит загрязнение.
К отметке можно прикрепить фотографии и видео.
Чиновники обещают проверять все точки, появляющиеся на карте.
Фото: пресс-служба министерства природы и экологии Калужской области
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