Интерактивная карта сбросов в Протву появилась в Боровском районе

В декабре прошлого года в Боровском районе местные жители забили тревогу из-за загрязнения реки Протвы.

В результате по инициативе местного главы администрации была создана интерактивная карта несанкционированных стоков, сообщила пресс-служба минприроды и экологии.

Теперь каждый житель сможет сообщить о сбросах в реки муниципалитета, зайдя на сайт и поставив точку в месте, где происходит загрязнение.

К отметке можно прикрепить фотографии и видео.

Чиновники обещают проверять все точки, появляющиеся на карте.

Фото: пресс-служба министерства природы и экологии Калужской области