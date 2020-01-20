Выброшенные телячьи шкуры обнаружили в Барятинском районе

Возле деревни Красный Холм в Барятинском районе местные жители обнаружили выброшенные 63 шкуры от крупного рогатого скота.
Данное кожевенное сырье обнаружено на открытом участке местности, сложено в один штабель, владелец и происхождение не известны, клеймо на шкурах отсутствует, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии.
Сотрудники станции по борьбе с болезнями животных взяли пробы для анализа на сибирскую язву, после чего отходы утилизировали должным образом.
О находке проинформировали администрацию района и полицию.
Фото: Pixabay.com
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