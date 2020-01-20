В калужском заповеднике появятся военно-мемориальные тропы

В калужском национальном парке «Угра» появятся объекты военно-мемориального комплекса под открытым небом «Угра-фронт», сообщила пресс-служба заповедника.
Площадки обустроят в рамках реализации федерального проекта по развитию экологического туризма.
На Угорском участке парка в Юхновском районе будут организованы военно-мемориальные тропы «Военный аэродром Павлово», «Павловский плацдарм», «Русиновский берег», «Суковский плацдарм», «Командный пункт Западного фронта» (включая создание музея, посвященного пребыванию Сталина в августе 1943 года).
Фото: пресс-служба нацпарка «Угра».
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