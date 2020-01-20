Новый сотрудник угнал машину руководителя

30-летний житель Жуковского района устроился на работу.

Ему разрешили временно пожить в вагончике, расположенном на территории строительного рынка. Там же хранились ключи от автомобилей, принадлежащих его коллегам.

В один из дней новый сотрудник встретился со своим приятелем из Обнинска. Друзья выпили, после чего молодой человек вызвался подвести товарища из наукограда к месту работы.

Нарушитель взял ключи от чужой машины, отвез приятеля и уснул, а утром позвонил своему работодателю и заявил, что угнал принадлежащий ему автомобиль.

Согласно действующему законодательству, гражданину грозит до 5 лет тюрьмы за совершенное преступление, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 20 января.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.