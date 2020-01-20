Курские спасатели увезли из Калуги Кубок Циолковского

На днях в Калуге состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту в закрытых помещениях на Кубок К.Э. Циолковского среди команд Центрального федерального округа.

В состязаниях приняли участие команды Курской, Брянской, Белгородской, Калужской областей и Спецуправления №88 (Протвино).

По итогам соревнований, лучшей в общекомандном зачете и обладателем Кубка стала команда из Курска, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 20 января.

Калужане заняли второе место. Бронза досталась команде из Белгорода.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.