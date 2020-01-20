Соревнования по горнолыжному спорту прошли в Калуге

На прошедшей неделе в Калуге прошёл 1 этап «Кубка Малых гор» России по горнолыжному спорту в дисциплине слалом, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Состязания провели в горнолыжном комплексе «Квань», где на снежном склоне выступили 144 юных спортсмена из 7 регионов страны.

Эти старты вошли одновременно в зачет первенства ЦФО по горнолыжному спорту среди юношей и девушек в возрастных категориях 12-13 лет и 14-15 лет.

Фото: Министерство спорта Калужской области.