Соревнования по горнолыжному спорту прошли в Калуге

На прошедшей неделе в Калуге прошёл 1 этап «Кубка Малых гор» России по горнолыжному спорту в дисциплине слалом, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.
Состязания провели в горнолыжном комплексе «Квань», где на снежном склоне выступили 144 юных спортсмена из 7 регионов страны.
Эти старты вошли одновременно в зачет первенства ЦФО по горнолыжному спорту среди юношей и девушек в возрастных категориях 12-13 лет и 14-15 лет.
Фото: Министерство спорта Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!