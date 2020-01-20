Девушке грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Молодой жительнице наукограда грозит до 3 лет тюрьмы за незаконное хранение наркотиков.

Запрещенное вещество она хранила с целью личного потребления, сообщается в пресс-релизе.

При досмотре стражи порядка обнаружили у девушки 0,80 граммов наркотика «мефедрон».

Сотрудники обнинского отдела дознания ОМВД возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 20 января.

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