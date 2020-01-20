Плановую вакцинацию против бешенства проведут в Турынино

Ветеринары будут работать 1 февраля, в субботу, с 10 до 11 на улице Льва Толстого, в районе дома № 55.

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