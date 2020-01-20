Плановую вакцинацию против бешенства проведут в Турынино

Из-за роста случаев бешенства калужская городская ветстанция организует плановую вакцинацию домашних животных в Турынино, сообщила пресс-служба учреждения.
Специалисты настоятельно рекомендуют владельцам собак и кошек сделать прививку своим питомцам.
Ветеринары будут работать 1 февраля, в субботу, с 10 до 11 на улице Льва Толстого, в районе дома № 55.
Фото: Калужская городская ветеринарная станция.
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