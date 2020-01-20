Кировчанин приютил знакомого, а тот уволок хозяйскую телегу

В полицию Кировского района обратился мужчина с заявлением о краже, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 20 января.

Гражданин сообщил, что пустил к себе в дом пожить знакомого, пока сам находился в отъезде.

Вернувшись, хозяин обнаружил, что со двора пропали металлическая телега, слесарные тиски, металлическая бочка объемом 100 литров и три алюминиевых профиля длинной 3 метра.

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 40-летний местный житель.

Мужчина сознался в хищении и сообщил, что украденное сдал в скупку, а деньги потратил.

Правонарушителю грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.

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