В Калуге класс закрыли на карантин из-за случаев пневмонии

В связи с регистрацией случаев внебольничной пневмонии, приостановлен образовательный процесс в 1 классе калужской школы № 51, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 20 января.

В целом по области сезонная заболеваемость ОРВИ остается ниже эпидемического порога, отмечают специалисты.

Однако за прошедшую неделю в 4 районах области и в Калуге количество заболевших резко возросло: Барятинский (+100%), Спас-Деменский (+88,5%), Ферзиковский (+72%), Износковский (+72,5%), Калуга (+43%).

У 18 человек диагностировали грипп: в Людиновском районе -1 и в Калуге -17 (из них 9 – у детей до 14 лет).

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