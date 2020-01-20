Жулик выманил у пенсионера почти миллион рублей

Пожилому жителю Обнинска позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Злоумышленник убедил жертву, что с его счета пытались увести деньги и их необходимо перевести на «резервный счет».

Поддавшись на обман, пенсионер под руководством «специалиста» лично перевел около 900 тысяч рублей на указанный мошенником счет.

После того, как разговор был закончен и номер «сотрудника банка» перестал отвечать, обнинец осознал, что стал жертвой жулика.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 19 января.

Фото: Pixabay.com.