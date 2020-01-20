Двое обнинцев ушли из гостей с телевизором

Двое жителей наукограда встретили на улице своих знакомых и пригласили в гости.

После совместного распития алкоголя за игрой в карты между хозяевами и их приятелями начался конфликт.

Один из визитеров так «накалился», что сломал деревянный стол. После чего, на глазах у владельцев квартиры, гости забрали телевизор и ушли.

Потерпевшие обратились в полицию, оценив сумму ущерба в 10 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 19 января.

К тому времени подельники успели продать похищенный телевизор за 2 тысячи.

На время расследования злоумышленников поместили в СИЗО, им грозит до 7 лет за грабеж.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области