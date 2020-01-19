Калужские зоозащитники выступят на общероссийском фестивале

Калужских зоозащитников пригласили принять участие в общероссийском фестивале «Первозданная Россия».

Руководители «Феникса» выступят с докладом о реабилитационных центрах в рамках «Дня Красной книги», об этом они сообщили у себя на страничке в Facebook.

В связи с этим день рождения Маши, который планировали провести 26 января, будет перенесен на другую дату.

Фото: Фестиваль «Первозданная Россия».