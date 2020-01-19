Калужские зоозащитники выступят на общероссийском фестивале

Калужских зоозащитников пригласили принять участие в общероссийском фестивале «Первозданная Россия».
Руководители «Феникса» выступят с докладом о реабилитационных центрах в рамках «Дня Красной книги», об этом они сообщили у себя на страничке в Facebook.
В связи с этим день рождения Маши, который планировали провести 26 января, будет перенесен на другую дату.
Фото: Фестиваль «Первозданная Россия».
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