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Женщина узнала о краже кошелька из смс

Опубликовано: 18.01.2020 11:45 0 219
Женщина узнала о краже кошелька из смс

Жительница Малоярославецкого района, находясь на работе, вдруг получила смс, что ее банковской картой оплачена покупка в одном из супермаркетов.

Женщина поспешила в подсобку, где обнаружила, что ее сумка открыта, а кошелек исчез. Гражданка обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 35-летняя местная жительница.

Воровка, прогуливаясь по улице, заметила открытую дверь в одну из организаций, зашла внутрь и похитила чужой кошелек.

После этого дама направилась в супермаркет, где накупила продуктов, расплатившись украденными деньгами и кредиткой.

В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 18 января.  

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.

Опубликовано: 18.01.2020 11:45 0 219
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