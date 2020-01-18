Женщина узнала о краже кошелька из смс

Жительница Малоярославецкого района, находясь на работе, вдруг получила смс, что ее банковской картой оплачена покупка в одном из супермаркетов.

Женщина поспешила в подсобку, где обнаружила, что ее сумка открыта, а кошелек исчез. Гражданка обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 35-летняя местная жительница.

Воровка, прогуливаясь по улице, заметила открытую дверь в одну из организаций, зашла внутрь и похитила чужой кошелек.

После этого дама направилась в супермаркет, где накупила продуктов, расплатившись украденными деньгами и кредиткой.

В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 18 января.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.