Транспорт в Калуге изменит движение

В связи с проведением ремонтных работ «Калугаоблводоканалом», движение по улице Московской на участке от Достоевского до Дзержинского будет полностью закрыто с 8 утра 20 января по 21 час 9 февраля, сообщили в горуправе.

Схемы движения общественного транспорта будут изменены:

троллейбусный маршрут № 2(л) будет осуществлять движение по ул.Баррикад и ул.Ленина в объезд закрываемого участка;

автобусные маршруты № 2, 61, 97 будут осуществлять движение по ул.Кирова и ул.Ленина в объезд закрываемого участка.

В связи с этим, остановочный пункт «Городская Управа» (в сторону ул.Кирова) с ул.Московская переносится на ул.Ленина (ул.Ленина, д.87).

Остановочный пункт «Дом быта» (в сторону пл.Старый торг) с ул.Московская переносится на ул.Ленина остановочный пункт «К-тр «Центральный» (ул.Ленина, д.80).

Фото: горуправа Калуги.