Транспорт в Калуге изменит движение

В связи с проведением ремонтных работ «Калугаоблводоканалом», движение по улице Московской на участке от Достоевского до Дзержинского будет полностью закрыто с 8 утра 20 января по 21 час 9 февраля, сообщили в горуправе.
Схемы движения общественного транспорта будут изменены:
В связи с этим, остановочный пункт «Городская Управа» (в сторону ул.Кирова) с ул.Московская переносится на ул.Ленина (ул.Ленина, д.87).
Остановочный пункт «Дом быта» (в сторону пл.Старый торг) с ул.Московская переносится на ул.Ленина остановочный пункт «К-тр «Центральный» (ул.Ленина, д.80).
Фото: горуправа Калуги.
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