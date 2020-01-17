$ 61.57 0.14
68.66 0.28
Главная Новости Одной строкой

Транспорт в Калуге изменит движение

Опубликовано: 17.01.2020 18:35 0 210
Транспорт в Калуге изменит движение

В связи с проведением ремонтных работ «Калугаоблводоканалом», движение по улице Московской на участке от  Достоевского до  Дзержинского будет полностью закрыто с 8 утра 20 января по 21 час 9 февраля, сообщили в горуправе.

Схемы движения общественного транспорта будут изменены:

  • троллейбусный маршрут № 2(л) будет осуществлять движение по ул.Баррикад и ул.Ленина в объезд закрываемого участка;
  • автобусные маршруты № 2, 61, 97 будут осуществлять движение по ул.Кирова и ул.Ленина в объезд закрываемого участка.

В связи с этим, остановочный пункт «Городская Управа» (в сторону ул.Кирова) с ул.Московская переносится на ул.Ленина (ул.Ленина, д.87).

Остановочный пункт «Дом быта» (в сторону пл.Старый торг) с ул.Московская переносится на ул.Ленина остановочный пункт «К-тр «Центральный» (ул.Ленина, д.80).

Фото: горуправа Калуги.

Опубликовано: 17.01.2020 18:35 0 210
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк поздравляет с Новым годом
26 дек 2019 08:15
Отличные скидки на шикарные столы в «Уютном доме»
Сегодня 10:16
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В ЦФО траты клиентов банка ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%
«Ростелеком» делает небо над городами чище
C 2020 года РСХБ приступает к льготному кредитованию жителей села
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины популярности социальной сети Тик Ток
Плюсы и минусы инфраструктуры как услуги (IaaS)
Российские производители плитки выходят вперед

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru