Наркоман вырастил для себя десятки кустов конопли

55-летний житель Спас-Деменского района предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков.
Как рассказали в областном УМВД, на территории домовладения мужчины обнаружили 21 куст конопли.
Со слов мужчины, он недалеко от своего дома обнаружил один куст растения конопли. Фигурант сорвал макушку с семенами и высушил их, чтобы использовать для личного употребления.
Во время обыска полицейские обнаружили дома у фигуранта несколько свертков: там было больше двух килограммов конопли.
В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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