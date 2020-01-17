Наркоман вырастил для себя десятки кустов конопли

55-летний житель Спас-Деменского района предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Как рассказали в областном УМВД, на территории домовладения мужчины обнаружили 21 куст конопли.

Со слов мужчины, он недалеко от своего дома обнаружил один куст растения конопли. Фигурант сорвал макушку с семенами и высушил их, чтобы использовать для личного употребления.

Во время обыска полицейские обнаружили дома у фигуранта несколько свертков: там было больше двух килограммов конопли.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Фото: УМВД России по Калужской области.