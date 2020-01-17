Студентам ИАТЭ подсветили дорогу

Прокуратура Обнинска нашла нарушения в освещении пешеходной дорожки возле ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
Директору вуза было внесено представление.
Чтобы улучшить освещенность пешеходной дорожки вдоль улицы Университетсткой и вдоль лесного массива от остановки общественного транспорта до зданий студенческий общежитий, обрезали деревья.
Также заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту линий электропередач.
Прокуроры продолжат контролировать ситуацию.
Фото: pexels.com.
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