Студентам ИАТЭ подсветили дорогу

Также заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту линий электропередач.

Чтобы улучшить освещенность пешеходной дорожки вдоль улицы Университетсткой и вдоль лесного массива от остановки общественного транспорта до зданий студенческий общежитий, обрезали деревья.

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