Калужане отдали 36 литров крови

В Областном молодежном центре прошла традиционная донорская акция «Поделись жизнью».

Десятки калужских студентов, работающая молодежь, сотрудники калужских предприятий сдали кровь, некоторые пришли уже в пятый раз.

В этот день банк калужской станции переливания крови более 80 доноров пополнили на 36 литров. Желающих было гораздо больше, но не все подошли по медицинским показателям.

Фото: Областной молодежный центр.