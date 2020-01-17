В Боровске покупательница «забыла» оплатить покупки

В одном из магазинов Боровского района неизвестная женщина взяла продукты, положила в свой рюкзак и прошла мимо кассы, «забыв» оплатить товары.
Аналогичная ситуация произошла через несколько дней.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемую. Эта местная жительница 1997 года рождегния.
Теперь девушке придется ответить за кражу.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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