В Боровске покупательница «забыла» оплатить покупки

Теперь девушке придется ответить за кражу.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемую. Эта местная жительница 1997 года рождегния.

Аналогичная ситуация произошла через несколько дней.

В одном из магазинов Боровского района неизвестная женщина взяла продукты, положила в свой рюкзак и прошла мимо кассы, «забыв» оплатить товары.

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