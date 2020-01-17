Первоклашек начнут записывать в школы в конце января

В Управлении образовании Калуги сегодня рассказали, что прием заявлений в первый класс начнется 29 января.

Подать документы могут те, чьи дети по регистрации относятся к школам с 1-й по 23-ю. 30 января заявления могут подать все остальные.

Подача заявлений возможна и с помощью сайта госуслуг.

С 1 июля учреждения начнут прием на свободные места.

С перечнем документов можно ознакомиться на сайте ведомства. Кстати, больше всего-250 первоклашек, ждут в филиале 45-й школы на Правобережье.

Фото: pexels.com.