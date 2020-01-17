Липовой «незамерзайкой» торговали под Боровском

Полицейские проводят проверку по факту обнаружения стеклоомывающей жидкости с признаками контрафактности в Боровском районе. Из оборота изъяли в общей сложности 635 литров «незамерзайки» без документов.
Также в областном УМВД рассказали, что в Калуге в отношении жительницы Москвы возбуждено два уголовных дела. Женщина подозревается в продаже контрафактных вещей: на них нанесены товарные знаки известных фирм-производителей.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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