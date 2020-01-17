«Опель» сбил пешехода на Кирова

Накануне, 16 января, на улице Кирова пешеход попал под колеса «Опеля».
Как сообщили в областном МЧС, помощь пострадавшему оказывали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек.
Известно, что сообщение об аварии поступило на пульт спасателей около 21 часа. Одной из причин могла стать плохая видимость или невнимательность всех участников происшествия.
Все обстоятельства уточняются.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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