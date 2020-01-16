Главу фирмы оштрафовали на 50 тысяч за кусты на поле

Судья назначил управленцу штраф в 50 тысяч рублей.

В отношении директора компании возбудили административное дело за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, сообщила пресс-служба Управления в четверг, 16 января.

В ноябре прошлого года специалисты Россельхознадзора обнаружили 123,5 гектаров заросших кустарником и сорняками полей в деревне Фотьяново Износковского района.

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