Волонтеров приглашают поддержать «Добрый маршрут»

Областной молодежный центр и активисты узбекской национально-культурной автономии «Хумо» подготовили проект «Добрый маршрут».

Его цель - знакомство волонтеров с деятельностью различных организаций и вовлечение молодёжи в работу различных социальных объектов области, сообщила пресс-служба учреждения в четверг, 16 января.

Точками маршрута станут различные реабилитационные, благотворительные центры и приюты.

Для каждой встречи будет подготовлена отдельная программа с мастер-классами, концертом и угощениями.

Пока что намечено 15 объектов для посещения, но активисты надеются, что благодаря вовлеченности волонтеров количество точек на «добром пути» увеличится в разы.

Более подробную информацию о проекте можно узнать тут.

Фото: Областной молодежный центр.