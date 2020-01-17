Сельские аграрии посоревнуются в Калуге

В середине февраля в Калуге пройдут ХIII областные зимние сельские спортивные игры, сообщила пресс-служба Правительства области в четверг, 16 января.
В программу войдут состязания по гиревому спорту, лыжным гонкам, мини-футболу, перетягиванию каната, а также среди дояров, механизаторов и спортивных семей.
Кроме того, аграрии посоревнуются в ловле на мормышку со льда, а главы администраций - в двоеборье (лыжные гонки и шашки).
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!