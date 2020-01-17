Сельские аграрии посоревнуются в Калуге

В середине февраля в Калуге пройдут ХIII областные зимние сельские спортивные игры, сообщила пресс-служба Правительства области в четверг, 16 января.

В программу войдут состязания по гиревому спорту, лыжным гонкам, мини-футболу, перетягиванию каната, а также среди дояров, механизаторов и спортивных семей.

Кроме того, аграрии посоревнуются в ловле на мормышку со льда, а главы администраций - в двоеборье (лыжные гонки и шашки).

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