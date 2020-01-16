Директора фирмы оштрафовали на 300 тысяч за затянувшийся ремонт

Компания «Уют-Сервис» заключила договор с мосальской средней школой на проведение капитального ремонта здания.

Цена контракта составила более 6 миллионов рублей.

Фирма взяла на себя обязательство закончить все работы за три месяца, но в оговоренные сроки не уложилась.

В отношении гендиректора компании возбудили административное дело за неисполнение обязательств, с причинением существенного вреда, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 16 января.

Мировой судья назначил должностному лицу штраф в 307 тысяч рублей.

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