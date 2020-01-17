Собственницу заброшенных угодий оштрафовали дважды

В январе прошлого года сотрудник регионального Россельхознадзора выявил 158,2 гектар заброшенных сельхозземель, расположенных в Дзержинском районе.

Собственницу участков обязали провести мероприятия по защите полей от зарастания сорной травой и кустарником и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

В сентябре специалисты приехали на место и обнаружили, что предписание не выполнено.

В отношении землевладелицы возбудили новое административное дело, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 16 января.

Решением мирового судьи женщине назначили штраф в 10 тысяч за невыполнение в срок постановления.

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