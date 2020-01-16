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Количество загрязняющих стоков в Путынку уменьшат

Опубликовано: 16.01.2020 16:35 0 145
Количество загрязняющих стоков в Путынку уменьшат

В начале января в Детчино состоялось совещание по вопросу нормализации экологического состояния реки Путынка.

Основной причиной загрязнения признали недостаточно качественную работу очистных сооружений компании «Русский продукт», которые также перерабатывали часть канализационных стоков одного из микрорайонов поселка.

В этой связи было решено построить новый канализационный коллектор и насосную станцию, которая будет перекачивать бытовые стоки на очистные «Водоканала», сообщила пресс-служба предприятия в среду, 15 января.

Фото: Pixabay.com

Опубликовано: 16.01.2020 16:35 0 145
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