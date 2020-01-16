«Соцработник» похитила у пенсионерки все сбережения

В Калуге к пожилой женщине пришла незнакомка, которая представилась социальным работником.
Злоумышленница прошла в квартиру и, воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, похитила сбережения пенсионерки – 213 тысяч рублей.
Потерпевшая обнаружила пропажу уже после того, как гостья ушла.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 16 января.
Ведется следствие.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!