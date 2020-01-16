«Соцработник» похитила у пенсионерки все сбережения

В Калуге к пожилой женщине пришла незнакомка, которая представилась социальным работником.

Злоумышленница прошла в квартиру и, воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, похитила сбережения пенсионерки – 213 тысяч рублей.

Потерпевшая обнаружила пропажу уже после того, как гостья ушла.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 16 января.

Ведется следствие.

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