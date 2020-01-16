Калужанин выплатил долг по кредиту, чтобы остаться при машине

Житель Калуги задолжал по потребительскому кредиту 101 тысячу рублей.

Банк обратился в суд, после чего за дело взялись судебные приставы.

Сотрудники установили, что в собственности мужчины находится недавно купленный автомобиль одной из отечественных марок, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 16 января.

Возле дома, в котором проживал должник, служители закона обнаружили ту самую машину, арестовали ее и перевезли на спецстоянку.

После этого гражданин в короткий срок оплатил не только долг по кредиту, но и штраф за несвоевременное исполнение постановления.

Когда задолженность банку была погашена машину вернули владельцу.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.