Юхновский район стал лидером по замене мусорных контейнеров

В рамках нацпроекта «Экология» в регионе идет работа по переоборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

В ушедшем году региональный экологический оператор закупил более 400 мусорных контейнеров различной модификации.

Лидером по организации мест накопления ТКО является Юхновский район, сообщила пресс-служба минстроя и ЖКХ в среду, 15 января.

Там было переоборудовано 107 площадок сбора мусора, установлено 80 заглубленных контейнеров и 68 накопителей разной емкости.

Фото: пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Калужской области.