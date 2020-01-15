Мужчину избили и ограбили перед Новым годом

В неприятную историю попал молодой человек, оказавшийся в Калужской области перед Новым годом.

Он познакомился с мужчиной, который, узнав, что молодой человек едет на праздники в Москву, попросил подвезти и его.

Оказавшись вскоре в одной из деревень Мосальского района в компании двух мужчин и одной женщины, водитель ничего не заподозрил. А вот пассажиры, вероятно решив, что владелец машины имеет при себе крупную сумму денег, так как едет на праздник в другой город, решили этим воспользоваться.

Они накинули на шею водителю удавку, избили, похитили два мобильных телефона и 5 тысяч рублей, после чего скрылись на машине потерпевшего в неизвестном направлении.

Гражданин дошел до ближайшего дома, откуда вызвал полицию.

Полицейские обнаружили пропавшую машину в безлюдном месте, а позже и одного из пассажиров. Следствию предстоит установить роль каждого из попутчиков. Им придется ответить за разбой.

Фото: pxhere.com.