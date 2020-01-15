Детскую площадку построили с нарушениями

Прокуратура Перемышльского района обнаружила серьезные нарушения при сдаче детской площадки в деревне Большие Козлы.

Проверкой установлено, что местные власти не проводили экспертизу оборудования, игровая площадка не оборудована информационным материалом, отсутствует ограждение, что влияет на безопасность несовершеннолетних.

Также подрядчик был обязан вывезти строительный мусор, но длительное время этого не происходило.

В органы местного самоуправления внесены представления. Прокуроры проконтролируют устранение нарушений.

Фото: прокуратура Калужской области.