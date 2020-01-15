Мошенник «нагрел» калужан на 19 миллионов

Житель Жуковского района стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Как рассказали в региональном УМВД, мужчина под предлогом выполнения строительных работ завладел 19 миллионами рублей.
Всем он выдал расписки, однако строительных материалов жители Балабаново, Малоярославца и Обнинска так и не увидели.
В настоящее время фигуранту инкриминируется совершение четырех эпизодов противоправной деятельности.
Ведется следствие.
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