Калужане завоевали медали на всероссийском турнире по бадминтону

В Подмосковном Раменском состоялся всероссийский турнир по бадминтону среди спортсменов 15-17 лет.

В соревнованиях приняло участие около 300 бадминтонистов из 16 регионов страны.

В турнире выступали и калужане - Евгений Полевой и Анастасия Чвонкина, воспитанники «СШОР «Труд».

Евгений стал серебряным призером в парном разряде, а Анастасия в личном первенстве завоевала бронзовую медаль.

Фото: Министерство спорта Калужской области.