Калужане завоевали медали на всероссийском турнире по бадминтону

В Подмосковном Раменском состоялся всероссийский турнир по бадминтону среди спортсменов 15-17 лет.
В соревнованиях приняло участие около 300 бадминтонистов из 16 регионов страны.
В турнире выступали и калужане - Евгений Полевой и Анастасия Чвонкина, воспитанники «СШОР «Труд».
Евгений стал серебряным призером в парном разряде, а Анастасия в личном первенстве завоевала бронзовую медаль.
Фото: Министерство спорта Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!