Сильнейшие полиатлонисты посоревнуются в Калуге

В наступившем году Калужская область вновь станет столицей российских соревнований по полиатлону, сообщила пресс-служба минспорта во вторник, 14 января.

В конце января в Калуге стартует 1 этап Кубка России (четырехборье с бегом).

Также пройдет первенство Центрального федерального округа, Северо-Западного федерального округа и Приволжского федерального округа среди мальчиков и девочек, юношей и девушек.

Торжественное открытие соревнований будет проходить в тире-манеже СШОР «Многоборец» 24 января в 16:00.

Фото: Министерство спорта Калужской области