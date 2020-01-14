Похоронщиков оштрафовали на 20 тысяч за самовольно занятый участок

Прокуратура Калуги обнаружила, что фирма «Центр ритуальных услуг» разместила образцы памятников на участке в районе Литвиновского кладбища, не имея соответствующих документов на землю.
В отношении руководителя компании возбудили административное дело по статье «Самовольное занятие земельного участка», сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 14 января.
В результате, виновное лицо оштрафовали на 20 тысяч.
По требованию прокуратуры фирма нарушения устранила.
Фото: Pixabay.com
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