Женщина принесла гашиш на свидание с мужем в тюрьме

Спецпрокуратура совместно с сотрудниками УФСИН пресекла попытку передачи наркотиков в исправительную колонию строго режима, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 14 января.
Силовики обнаружили и изъяли гашиш у супруги осужденного, которая приехала на длительное свидание с ним.
В отношении гражданина, отбывающего наказание, возбудили уголовное дело за попытку приобрести наркотическое вещество в значительном размере.
Прокуратура взяла расследование под свой контроль.
Фото: Pixabay.com
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!