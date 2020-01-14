Женщина принесла гашиш на свидание с мужем в тюрьме

Спецпрокуратура совместно с сотрудниками УФСИН пресекла попытку передачи наркотиков в исправительную колонию строго режима, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 14 января.

Силовики обнаружили и изъяли гашиш у супруги осужденного, которая приехала на длительное свидание с ним.

В отношении гражданина, отбывающего наказание, возбудили уголовное дело за попытку приобрести наркотическое вещество в значительном размере.

Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

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