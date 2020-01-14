В калужском заповеднике появилась мотособака «Снегирь»

Нацпарк «Угра» закупил в помощь своим сотрудникам «железного друга» - мотособаку по кличке «Снегирь» (так решили разработчики-производители ООО НПП «Снегирь» г. Архангельск), сообщила пресс-служба заповедника во вторник, 14 января.

Одногусеничный снегоход мощностью в 15 лошадиных сил планируется использовать для подвоза овса и морковки на подкормочные станции для зубров и для обслуживания фотоловушек.

Фото: национальный парк «Угра».