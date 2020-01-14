Цитрусовые из Китая временно пропадут с прилавков

С 6 января Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию свежих цитрусовых из Китайской Народной Республики, сообщила пресс-служба Управления.

Согласно письму Федеральной службы по фитосанитарному контролю, такие меры были приняты из-за того, что при проверке продукции неоднократно выявлялись различные вредители в завозимых фруктах.

Теперь лимоны, мандарины, помело и другие цитрусовые из Китая можно будет провозить только в ручной клади и багаже, согласно установленных норм.

Фото: Pixabay.com