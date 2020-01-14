Семейная ссора обернулась для супруги уголовным делом

В Жуковском районе мужчина получил ранение ножом.

Прибывшим полицейским жена потерпевшего рассказала, что мужа порезали на улице, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 14 января.

Однако, через некоторое время стражи порядка выяснили, что между супругами произошел конфликт.

Словестная перепалка сменилась действиями, мужчина толкнул свою благоверную, а та в ответ ударила его ножом.

Женщину задержали.

Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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