Мужчину подозревают в краже 7 тысяч у пенсионерки

36-летний неработающий житель Дзержинского района выпивал вместе со своей знакомой.

Когда спиртное закончилось, женщина попросила приятеля сходить в магазин и передала свою банковскую карту и с пин-кодом.

Мужчина, пользуясь случаем, снял с карты 7 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды.

Через некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Похищенную сумму пенсионерка признала значительным ущербом, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 14 января.

Правонарушителю грозит до 5 лет за кражу.

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