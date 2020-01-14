Мужчину подозревают в краже 7 тысяч у пенсионерки

36-летний неработающий житель Дзержинского района выпивал вместе со своей знакомой.
Когда спиртное закончилось, женщина попросила приятеля сходить в магазин и передала свою банковскую карту и с пин-кодом.
Мужчина, пользуясь случаем, снял с карты 7 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды.
Через некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
Похищенную сумму пенсионерка признала значительным ущербом, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 14 января.
Правонарушителю грозит до 5 лет за кражу.
Фото: Pixabay.com
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