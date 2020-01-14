Недобросовестному добытчику глины придется выплатить 400 тысяч

Мосальские прокуроры обнаружили, что фирма, занимающаяся разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина, нарушила закон о недропользовании.

По документам, компания должна была рекультивировать 24,2 гектара земель после их использования в добыче.

Однако предприятие никаких работ, направленных на восстановление нарушенного грунта не проводило, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, 14 января.

В результате, виновное должностное лицо оштрафовали на 50 тысяч, а фирму – на 400 тысяч рублей.

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