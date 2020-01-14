Обнинское предприятие уличили в нарушении промышленной безопасности

Прокуратура Обнинска совместно с экспертами Ростехнадзора выявили, что предприятие по производству металлоконструкций «ПО «Металлист» нарушает закон о промышленной безопасности.

Организация эксплуатирует участки теплосети, которые не зарегистрированы в реестре опасных производственных объектов.

Также не было паспортов на данные трубопроводы и не заключены договора с профессиональными аварийно-спасательными службами по ликвидации последствий аварии.

В итоге, руководство обязали устранить нарушения, а виновных ответственных лиц оштрафовали на общую сумму в 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 14 января.

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