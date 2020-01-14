Завод задолжал бывшей сотруднице 68 тысяч

Жительница Калуги при увольнении с завода не получила 68 тысяч зарплаты, которые ей была положена. Женщина обратилась в суд.

Решением судьи предприятие обязали выплатить долг бывшей сотруднице, и необходимые для взыскания материалы направили в Управление Федеральной службы судебных приставов.

Одной из мер принудительного исполнения стал и арест имущества предприятия, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 14 января.

Силовики также предупредили руководство о возможной уголовной ответственности.

После этого задолженность по зарплате бывшей сотруднице завода выплатили.

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