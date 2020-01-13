Скутерист пострадал из-за невнимательной женщины

В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело по факту грубого нарушения правил дорожного движения.
Как сообщили в областном УМВД, жительница соседней области не уступила дорогу, двигаясь по второстепенной дороге, и столкнулась со скутером.
За рулем транспортного средства находился 40-летний местный житель. В результате ДТП мужчина пролетел несколько метров от места столкновения. Очевидцы и предполагаемая виновница незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Водитель объяснила, что не заметила двухколесный транспорт.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
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