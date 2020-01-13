Продажа детской ванночки обошлась калужанке в 200 тысяч

В Малоярославецком районе местный житель подозревается в мошенничестве.
Как сообщили в региональном УМВД, мужчина увидел объявление о продаже детской ванночки за 700 рублей. Он связался с продавцом и сообщил ей, что готов перевести всю сумму на ее счет.
Получив все реквизиты, а также коды доступа и пароли, мужчина в несколько этапов списал со счета доверчивой женщины почти 200 тысяч рублей.
Личность мошенника установлена, в ближайшее время ему предстоит объясниться в суде.
Фото: pexels.com.
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